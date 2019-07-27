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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:40
Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı eski bir videosunu alıntılayarak açıklama yapan Fatih Terim, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu açıklamasıyla birlikte paylaştığı eski videosunda ise şu ifadeler yer aldı: "Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstelik, rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:40
  1. Fatih Terim
  2. Ali Koç

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