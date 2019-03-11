Fatih Terim’den 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının 11’ine göre Antalyaspor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evindeki Antalyaspor maçında Galatasaray, geçtiğimiz haftaya 11’de göre 3 değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terin, deplasmandaki BB Erzurumspor müsabakasında bulunan Semih Kaya, Selçuk İnan ve Kostas Mitroglou’yu yedek kulübesine aldı ve Emre Akbaba ile Mbaye Diagne’nin yanı sarı sarı kart cezası biten Mariano’ya görev verdi. Sakatlığı devam eden Japon sol bek Yuto Nagatomo ise kadroda yer almıyor.

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında 11’i Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Belhanda, Feghouli ve Diagne olarak oluştu. Yedeklerde ise İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oldu.