Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda yer aldı
Olaylı Galatsaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ve yardımcılarına söylediği sözler, deneyimli teknik adamın başını çok ağrıtacak.03 Kasım 2018 Cumartesi 16:52
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi sonrası hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarına yönelttiği ifadelerin temsilci raporlarında tam olarak yer alması tecrübeli teknik adamı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı
Fatih Terim'in gol öncesi yanlış olan taç atışı isyanıyla başlayarak üstlerine kadar uzanan sözleri hakem Fırat Aydınus,4. hakem Özgür Yankaya ve müsabaka temsilcisi raporlarında yer aldı
Pazartesi günü bu raporların incelenmesinin ardından Fatih Terim'in ifadelerinin hakaret veya sportmenliğe aykırılık kapsamında olup olmaması ile ilgili karar verilecek. Çıkan sonuca göre sevk işlemi yapacak
Hasan Şaş da raporlarda
Bu arada müsabaka sonrası Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile kulüp görevlilerin de temsilci raporlarında yer aldığı öğrenildi.
Terim'in Aydınus'a sözleri
Karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakem Fırat Aydınus'un yanına giderek taç pozisyonu için itirazda bulundu. Aydınus'a "Üç sahada var, 5 tane yukarıda var bir taç pozisyonunu göremiyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu.
(Sporx)
YORUM YAZ