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Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda yer aldı

Olaylı Galatsaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ve yardımcılarına söylediği sözler, deneyimli teknik adamın başını çok ağrıtacak.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:52
Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda yer aldı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi sonrası hakem Fırat Aydınus ve yardımcılarına yönelttiği ifadelerin temsilci raporlarında tam olarak yer alması tecrübeli teknik adamı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Fatih Terim'in gol öncesi yanlış olan taç atışı isyanıyla başlayarak üstlerine kadar uzanan sözleri hakem Fırat Aydınus,4. hakem Özgür Yankaya ve müsabaka temsilcisi raporlarında yer aldı

Pazartesi günü bu raporların incelenmesinin ardından Fatih Terim'in ifadelerinin hakaret veya sportmenliğe aykırılık kapsamında olup olmaması ile ilgili karar verilecek. Çıkan sonuca göre sevk işlemi yapacak

Hasan Şaş da raporlarda

Bu arada müsabaka sonrası Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile kulüp görevlilerin de temsilci raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Terim'in Aydınus'a sözleri

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakem Fırat Aydınus'un yanına giderek taç pozisyonu için itirazda bulundu. Aydınus'a "Üç sahada var, 5 tane yukarıda var bir taç pozisyonunu göremiyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu.

(Sporx)

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:52
  1. Galatasara-Fenerbahçe derbisi
  2. Olaylı derbi
  3. Fatih Terim
  4. Hasan Şaş
  5. Fırat Aydınus
  6. maç sonrası olaylar

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