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Fatih Terim onayladı! Genç yıldız Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Ozan Kabak, sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

04 Ocak 2019 Cuma 14:44
Fatih Terim onayladı! Genç yıldız Galatasaray'da kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

Fatih Terim'den açıklama

Sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalmasına ikna edilen Ozan Kabak için Fatih Terim’den açıklama geldi. Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz.

Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan, bunları anlayabiliyorum ama Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:44
  1. Ozan Kabak
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim

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