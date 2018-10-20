Fatih Terim: Maça geldik sanıyorduk ancak sakata gelmişiz

Maçtan önce sakat oyunculara ve sakatlanmaların olabileceğini vurgu yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Herhalde tecrübemiz bize onu konuşturdu. Milli takımdan dönen arkadaşlarımızın bazıları 24 saat yoldaydı. 10 günlük milli ara bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bir devrede üç tane sakatlanan oyuncu var mıdır uzun yılllardır görmedim. Kendi sahamızda puan kaybetmedik. Penaltıya kadar da esasen kalemizde sıkıntı olmadı. Maça geldiğimizi zannettim ama sakata gelmişiz." dedi.

Oyuncularının performansından memnun olmadığını vurgulayan Terim, "Sahada 11 oyuncumuz vardı ama istediğimiz performansı görmedik. 11 kişiyle oyun tarzımızı ortaya koyamadık. Sadece golden sonraki reaksiyondan sonra bir bölüm var. O bölümü istediğimiz gibi oynadılar. 1-0'dan sonra gol de yiyebilirdik. Kaybetmedik ama kazanamamak iyi değil. Sağlık heyetimiz hasar tespitini bir yapsın ki; biz de sağlıklı bir sonuç söyleyelim. Milli takımdan gelenleri anladım ama Fernando'yu anlamış değilim." diyerek Brezilyalı oyuncunun performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Derin kadrolarda sakatlıkların sıkıntısı oluşturmadığını belirten tecrübile teknik adam, "Ama derin olmayan kadrolarda her oyuncunun eksikliği veya sakatlığı problem. Ama hayat durmuyor." diye konuştu.

TERİM'DEN TARAFTARA

Taraftara da seslenen Fatih Terim, "Burada seyircimizden de bir ricam olacak. Çabuk oyuna teşvik etmek maalesef futbolcuları geriyor. Bazen top almak istemiyorlar. Tarftarlarımız iyi niyetli ancak bazı zaman oyunumuzu iyi oynamamıza engel oluyor. Niyetler iyi ama daha töleranslı olmalı. Bu oyunu başlama, geliştirme ve sonuçlandırma yeri var. Bunları geçmek için çalışma şekliniz ve anlayışınız olmalı. Oynamaya çalıştıklarında taraftarın itici gücü, baskı haline dönüşmesi bazen top kaybına sebep oluyor. Sabırlı oynamak da bizim için önemli bir unsur." açıklamalarını yaptı.

Oynamadan yana olduğunu belirtirek hakemlere gönderme yapan Terim; "Herkesin de oynamasından yanayım. Kazanırız, kaybederiz... Ben 80'lerde gösterilen sarı kartların göstermelik olduğuna inanıyorum. Hakeme bir şey demiyorum ama oynayanlara da yol vermeleri gerekiyor. Onun dışında Bursaspor'a başarılar diliyorum. Biz de şu an itibariyle SChalke'ye hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.