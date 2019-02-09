0553 313 94 23

Fatih Terim işaret etmişti! TFF'den 'VAR'a atama

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon hayata geçen "VAR" uygulamasına yönelik sürpriz bir değişiklik kararı aldı. Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü'ne Barış Şimşek getirildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:53
Fatih Terim işaret etmişti! TFF'den 'VAR'a atama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinin ardından "Her hafta Barış Şimşek, VAR'ın başında. Demek ki Barış Şimşek, VAR'ın profesörü" şeklinde tepki gösterdiği Barış Şimşek, Süper Lig'de VAR'ın en yetkili ismi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak." denildi.

Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü görevini Barış Şimşek'ten önce Murat Ilgaz yaptı. Kısa bir süre önce görevine son verilen Murat Ilgaz'ın yerine Barış Şimşek göreve getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:53
  1. SÜPER LİG Haberleri
  2. SÜPER LİG
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Barış Şimşek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta hükümet ile Lise Öğretim Genel Sendikası anlaştı
    1. Tunus'ta hükümet ile Lise Öğretim..
    2. Maçın ardından
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yi kutladı
    4. Yün yıkama fabrikasında elektrik..
    5. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    6. Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü,..
    7. Fatih Terim işaret etmişti! TFF'den..
    8. Maçın ardından
    9. Kartal'dan bir acı haber daha: Ölü..
    10. Hentbol: Toplu sonuç
    11. Basketbol: Toplu sonuç
    12. Kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı
    13. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı..
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    15. Rusya'ya skandal iade! Çeçen komutanın..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'da..
    17. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    18. Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" vurgusu
    19. 90 yaşındaki kişi yangında öldü
    20. Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına..
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!