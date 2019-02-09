Fatih Terim işaret etmişti! TFF'den 'VAR'a atama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinin ardından "Her hafta Barış Şimşek, VAR'ın başında. Demek ki Barış Şimşek, VAR'ın profesörü" şeklinde tepki gösterdiği Barış Şimşek, Süper Lig'de VAR'ın en yetkili ismi oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak." denildi.



Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü görevini Barış Şimşek'ten önce Murat Ilgaz yaptı. Kısa bir süre önce görevine son verilen Murat Ilgaz'ın yerine Barış Şimşek göreve getirildi.