THY - Nevşehir - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Fatih Terim iki isimle özel görüştü! 'Yeter artık'

Galatasaray'da Terim, milli takım kamplarından dönen Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüştü.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:10
Fatih Terim iki isimle özel görüştü! 'Yeter artık'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenman öncesinde milli takım kamplarından dönen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile özel bir görüşme yaptı...

İki oyuncuya da aba altından sopa gösteren İmparator, önce Trabzonspor maçında yaptığı faulü sonrası kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya sert bir uyarıda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın, "Yeter artık, bir daha takımını yalnız bırakacak bir hareket istemiyorum" dediği öğrenildi.

KAYNAK: GÜNEŞ

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:10
  1. Trabzon
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toure: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok!
    1. Toure: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi..
    2. ABD'de yeni hedef göçmen çocuklar!
    3. Reza Zarrab’la görünen Ayşegül Akgün..
    4. Türkiye'den Esad rejimine mesaj!
    5. Birleşmiş Milletler'den Gazze için..
    6. Gayrimenkulde yeni çözüm merkezi
    7. Rusya’dan İdlib’e üç aşamalı plan!
    8. Yerli savunma sanayi bugün “SAHA”da
    9. Fatih Terim iki isimle özel görüştü!..
    10. Müzeye hibe edilen savaş uçağı,..
    11. Lavrov: İşler ters gidince yaptırım..
    12. Kaza ihbarına giden polis şoke oldu
    13. Milli İHA’lara gezici üs
    14. Acıdan dolayı parmaklarının..
    15. PKK nefes alamıyor! 2 tanesi daha imha..
    16. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle o..
    17. Vladimir Putin mevzileri bizzat..
    18. Narkotikten görülmemiş operasyon! 817..
    19. Tunceli'de Özel Harekat timleri buldu!..
    20. Adana’da çete lideri depoda enselendi
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye harekete geçti
    Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye harekete geçti
    Rusya ve Çin'den dolar hamlesi! Tarih verdiler
    Rusya ve Çin'den dolar hamlesi! Tarih verdiler