Fatih Terim iki isimle özel görüştü! 'Yeter artık'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenman öncesinde milli takım kamplarından dönen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile özel bir görüşme yaptı...

İki oyuncuya da aba altından sopa gösteren İmparator, önce Trabzonspor maçında yaptığı faulü sonrası kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya sert bir uyarıda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın, "Yeter artık, bir daha takımını yalnız bırakacak bir hareket istemiyorum" dediği öğrenildi.

KAYNAK: GÜNEŞ