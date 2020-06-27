Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yeni logosunu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), kuruluşunun 10. yılında Fatih Sultan Mehmet’in tuğrasından yola çıkılarak tasarlanan yeni logosunu tanıttı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında İstanbul’da kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi görsel kimliğini yeniden yapılandırdı.

Üretken ve vizyoner nesiller yetiştirmek misyonuyla 10 yıl önce başladığı eğitim yolculuğunu "Aynı heyecanla yenilenen yüzümüzle" sloganıyla sürdüren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet’in tuğrasından esinlenilen yeni logosunu, Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler ve basın mensuplarının katıldığı Haliç Yerleşkesi’ndeki programda kamuoyuyla paylaştı.

Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, koronavirüs salgını sürecinin 10. yıl kutlamalarında değişikliğe neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Üniversitemiz bu yıl 10. yılını idrak etti. Fakat tam da kuruluşumuzun denk geldiği nisan ayı, virüsün en yoğun olduğu zamanlardı. Biz mezuniyet programında 10. yılımızın sevincini idrak etmeyi planlıyorken, bu süreçte iptal etmek zorunda kaldık. Mezuniyetimizi de sonbahara erteledik. 10. yıl dolayısıyla bazı faaliyetlerimizi ise sürdürmeye gayret gösterdik. Bunlardan birisi yakın zamanda yayınlayacağımız 10. yılımıza mahsus 3 adet prestij kitabın hazırlanması, bir diğeri de logomuzun değişmesi kararıydı."





- "Daha önce belirlediğimiz logo değiştirme kararını uygulamaya geçirdik"





Prof. Dr. Andı, yetkinliğe geçiş dönemi olarak adlandırdığı 10. yılda kurumların tüm sisteminin, teamüllerinin oluştuğunu ve bu birikimle hem kurum içinde hem de dışında kuruma dair sınırların, kabullerin belirlendiğini aktardı.

Andı, "10. yıl kurumlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu dönemde, daha önce belirlediğimiz logo değiştirme kararını uygulamaya geçirdik. Bu karar rastgele alınmış bir karar değildir. Adımızı Fatih Sultan Mehmet’ten alıyoruz. Dolayısıyla bir kimliğin, bir misyonun, bir aidiyetin mirasçısıyız. Dolayısıyla bu kimlik, misyon ve aidiyetimiz, logomuzda bizi temsil etmeli diye düşündük." ifadelerini kullandı.





- "Bizi iyi temsil ettiğini düşündüğümüz bir logo hazırladık"





Logonun bir kurumun iddialarının, çabalarının ve gerçekleştirmek istediklerinin ifadesi olduğunu belirten Andı, logoya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir logoda üç şey gözetilmelidir. Birincisi bu temsil değerinin olup olmaması ve kurumla ne derece örtüştüğü, ikincisi akılda kalıcılığı, üçüncüsü de estetik yapısıdır. Biz de bu hassasiyetlerle yola çıkarak profesyonel bir ajansla çalıştık ve bizi iyi temsil ettiğini düşündüğümüz bir logo hazırladık.



Tuğranın sere (kürsü) bölümünden F, zülfe kısmından S ve tuğlardan çıkarılan M harfleri stilize edilip bir araya getirilerek yeni bir form ortaya çıkarıldı. Son olarak form 45 derece çevrilerek eğitim meşalesini temsil eden nihai logoya ulaşıldı. Logo renklerinde ise kültürümüzde önemli yerleri olan narçiçeği kırmızısı ve çini mavisi kullanıldı. Böylelikle kendimizi Fatih Sultan Mehmet’in adeta logosu olan tuğrasına bağlayan, aidiyet zinciri oluşturan bir logoyla yeni yüzümüzü inşa ettik. Sloganımızda da olduğu gibi aynı heyecanla kendimizi yeniliyoruz. Yeni logomuzun getireceği heyecan ve motivasyonla önümüzdeki eğitim-öğretim yılına başlamayı temenni ediyoruz. Logomuzun üniversitemiz için hayırlı olmasını, tüm mensuplarımız ve paydaşlarımızca benimsenmesini diliyoruz."