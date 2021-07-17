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Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 14:06:00 -
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile  28.01.1982  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Adayların  12.07.2021-30.07.2021  tarihleri  arasında  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü  Personel   Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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