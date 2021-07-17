Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.
Adayların 12.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekte.
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