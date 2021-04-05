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Gündem Fatih sondaj gemisi denize açıldı
Gündem

Fatih sondaj gemisi denize açıldı

Karadeniz'de petrol sahasının keşfedilmesinde kullanılan Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:28:00 -
Fatih sondaj gemisi denize açıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Filyos Limanı’ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası’ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1’e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

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