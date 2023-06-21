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Gündem Fatih Portakal’dan bir tokat Kılıçdaroğlu’na, bir tokat Akşener’e! Neye uğradıklarını şaşıracaklar
Gündem

Fatih Portakal’dan bir tokat Kılıçdaroğlu’na, bir tokat Akşener’e! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Yeniakit Publisher
2023-06-21 12:14:00 -
Fatih Portakal’dan bir tokat Kılıçdaroğlu’na, bir tokat Akşener’e! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Gazeteci Fatih Portakal, istifa etmeyi düşünmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na " Diktatör diye insanları eleştiriyorsunuz ama gitmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, istifa etmeyi düşünmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na " Diktatör diye insanları eleştiriyorsunuz ama gitmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nu başarısızlığı nedeniyle istifaya çağıran gazetecilerden olan Fatih Portakal, Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Kemal Bey ve Meral Hanım, artık insanlara umut vermiyorsunuz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlıktan istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Portakal, Meral Akşener'i de dahil ederek sözlerine şöyle devam etti:
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“Kemal Bey gitmediğiniz takdirde yerel seçimlerde hayatınızın hezimetine uğrayacaksınız. Çünkü bu milletin size itimatı kalmadı. İnsanlar size artık beslemiyor. Diktatör diktatör diye insanları eleştiriyorsunuz ama partinizin başından gitmemek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Gitmeniz gerekiyor Kemal Bey, Meral Hanım gitmeniz gerekiyor umut vermiyorsunuz. Yerel seçimlerde iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Seçmen size bunun dersini verecektir.”

 

 

 

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Yorumlar

Osman AYDIN

FATIH PORTAKAL TURKIYEDE KIM DIKTATOR DIYE ANKET YAPILSA EMINIM KILICTAROGLU BIRINCILIGI KIMSEYE KAPTIRMAZ SAYIN BASKANDANDA EN SUNUNCU OLUR CUNKU RECEP TAYYIP ERDOGAN DIKTATOR OLSAYDI CATLAK SESLER CIKMAZDI
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