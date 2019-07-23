Fatih Karagümrük bombayı patlattı!
1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh’i transfer etti.23 Temmuz 2019 Salı 19:42
Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh’i kadrosuna kattı.
Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh’i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İsveçli Alagie Sosseh, artık kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 33 yaşındaki santrfor, 1.89’luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.
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