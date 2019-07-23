Fatih Karagümrük bombayı patlattı! 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh’i transfer etti.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh’i kadrosuna kattı. Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh’i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "İsveçli Alagie Sosseh, artık kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 33 yaşındaki santrfor, 1.89’luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.