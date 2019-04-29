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Fatih Işık: “Yolun sonu Avrupa”

CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde Ankara MYK takımını 31-25 mağlup ederek ilk 4 iddiasını güçlendirerek sürdürdü.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:08
Fatih Işık: “Yolun sonu Avrupa”

CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde Ankara MYK takımını 31-25 mağlup ederek ilk 4 iddiasını güçlendirerek sürdürdü. CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Fatih Işık, “Çok ciddi bir fikstür avantajımız var. Bu yolun sonu Avrupa ve biz Antalyaspor’uz” dedi.


Ankara MYK takımı karşısında ilk yarıda zorlandıklarını belirten Fatih Işık, “İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bunun nedeni ise 1 ay boyunca maç yapmamış olmamız. 3 haftalık milli maç arası ve ardından haftayı BAY geçmemiz, bizi maç temposundan uzaklaştırdı. Bunun da ilk yarıda bizi ciddi anlamda etkilediğini düşünüyorum. Ancak özellikle ikinci yarıda daha derli toplu oynayıp, savunmadaki agresifliğimizi artırarak bulmuş olduğumuz hızlı hücum ve net pozisyonları gole çevirince karşılaşmadan 31-25 galip ayrıldık. Öncelikle oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyor, galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum” dedi.



“Çok ciddi bir fikstür avantajımız var”


Ligin bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Işık, “Sırasıyla Karşıyaka Belediyesi ile deplasmanda, Adıyaman Belediyesi ile evimizde ve son hafta Nilüfer Belediyesi ile Bursa’da oynayacağız. Bu 3 maçı da kazanmamız halinde ligi ikinci bitirme şansımız matematiksel olarak çok yüksek. Bu maçlardan 2’sini kazanmamız halinde ise rakiplerimizin alacağı sonuçlara göre; ilk 3’te bitirme şansımız var. En kötü 4’üncü olarak tamamlıyoruz. Çok ciddi bir fikstür avantajımız var. Bu yolun sonu Avrupa ve biz Antalyaspor’uz. Herkesi bizi izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:08
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