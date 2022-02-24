Fatih Erbakan'dan Rusya açıklaması! 'Şimdilik kurtuldular'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya'nın Ukrayna'nı işgali ile ilgili açıklama yaptı.

Erbakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Rusya arasında gelişen olaylar, Rusya’nın Ukrayna topraklarına girişi ülkemizi çok yakından ilgilendirmektedir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırı kabul edilemez ve Dünya dengelerini sarsacak ciddi bir tehdittir." dedi.

"ABD, Rusya'yı tahrik etmek için ne mümkünse yapmaktadır"

Erbakan, "Ancak olaylara bir bütün olarak bakıldığı takdirde Rusya’nın bu davranışını anlamak çok da zor değildir. ABD, NATO aracılığı ile son 15 yıldır Rusya’yı tahrik etmek için ne mümkünse yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Rusya şimdilik kurtuldu"

Erbakan, tweetlerinin devamında, "ABD, NATO tatbikatları bahanesi ile 2009’dan başlayarak Gürcistan’ı devreye sokmuş ve Rusya’yı kuşatacağını açık açık göstermiştir. Portakal ve Gül devrimleri adı altında Ukrayna ve Gürcistan’da yapılan iktidar değişimleri de bu maksatla gerçekleştirilmiştir. ABD, Ukrayna’yı NATO şemsiyesi içine alarak Moskova’yı orta menzilli füze tehdidi altında tutmak istemektedir. Bu işgal ile Rusya orta menzilli füzelerin hedefi olmaktan şimdilik önemli ölçüde kurtulmuştur. Zira Ukrayna’nın NATO’ya girişi bilinmez tarihlere ertelenmiştir. Bu tablo karşısında Türkiye’nin; Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, NATO ve Rusya nezdinde yapılacak girişimlerle savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması, Montrö Anlaşması’na tavizsiz şekilde uyması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.