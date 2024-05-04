Fatih Erbakan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasıyla ilgili açıklama

Fatih Erbakan, bugün de Erzurum'da gezilerini sürdürdü, yerel seçimleri kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret etti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde giden Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar'a ziyarette bulunup, tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Akpunar'ın makamında basın açıklaması yapan Fatih Erbakan, Erzurum’un Pasinler, Oltu, Horasan ve Aşkale ilçelerinde çok ciddi oy oranlarına ulaştıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum genelinde yüzde 20'lik oy potansiyeline ulaştığını vurgulayan Erbakan, "Erzurum halkı partimize olan teveccühünü çok açık bir şekilde gösteriyor. Erzurum’daki tüm halkımıza kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milletimiz 89 ve 94’teki milli görüş belediyecilik hizmetlerini hatırlayarak ve o döneme duydukları özlem dolayısıyla bu oyları verdiler. Bizde bu çizgide ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimize özlediği hizmetleri kavuşturmak için kolları sıvadık. Canla başla çalışacağız. Rüşvetin tamamen belediyelerden kazınması, adam kayırmanın, torpilin, çifte standardın belediyelerden sökülüp atılması, adaletsizliğin ortadan kaldırılması, israfın ortadan kaldırılması, kaynak üreterek ve israfı önleyerek denk bütçeyi gerçekleştirmek belediyelerimizi borç ve faiz batağından kurtarmak, milletle aramıza duvarlar örmeden samimi bir anlayışla belediyecilik hizmetleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"2028'DE İKTİDARIZ"

Seçimlerde kazandıkları 63 belediyenin kendilerini 2028 yılında iktidara taşıyacağını söyleyen Erbakan, bunun bilincinde ve sorumluluğunun farkında olduklarını belirtti. Bu sorumluluk bilinci ile en hassas ve hayırlı hizmetleri gerçekleştireceklerine inandığını kaydeden Erbakan, "Rahmetli hocamız Erbakan’ın sözü, ‘İman varsa imkan da vardır‘, ‘İnanç tekeden süt çıkarır’ diyordu. Bütün zorluklara rağmen bu yükün altından kalkacağız. Milli görüş belediyeciliğini milletimize yeniden göstereceğiz" dedi.

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"ANKARA'DA TOPLANTI YAPTIK"

Erbakan'a, AK Parti kanalından kazandığınız belediyelerden geçiş yapılmasıyla ilgili iddialar olduğunun sorulması üzerine, "İktidar partileri tarafından geçmişten beri yapılan bir uygulama. Daha önceki dönemlerde de başka muhalefet partilerinin belediye başkanlarına bu gibi uygulamaları yaptılar. Şimdi de bunun bazı örnekleri ile karşılaşıyoruz. Biz tabi belediye başkanlarımızla Ankara’da pazar günü bir toplantı yaptık. Belediye meclis üyelerimiz de oradaydı. Orada kararlılıkla Yeniden Refah çatısı altında bu hizmetleri gerçekleştireceğimize ve bütün zorluklara rağmen imkansızlıklara rağmen herhangi bir yere kıpırdamadan, Yeniden Refah Partisi belediye başkanları olarak bu yükün altından kalkabileceğimizi orada konuştuk ifade ettik" diye konuştu.

"LOKMALAR BOĞAZIMIZDA DÜGÜMLENDİ"

Gazetecilerin, İsrail ile ticaretin durdurulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel görüşmeleri konusundaki sorusuna da Erbakan şunları söyledi:

"Bu adımı son derece olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Geç de olsa böyle bir adımın atılması son derece önemli. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak aylardır özellikle seçim döneminde de bunu ifade etmiştik. Orada minicik yavrulara bir damla suyu bile çok gören bu Siyonist rejime bizim de bir damla su vermememiz lazım. Bir mübarek Ramazan ayı geçti. Burada milletimiz sahur yaparken lokmalar boğazında düğümlendi. Çünkü Gazze’deki insanların iftar ve sahur yapacak bir lokma ekmeği, suyu yok. Asrın vahşeti uygulandı. Kurumsal olarak da şahsi olarak da devlet olarak da hepimizin elimizden geleni ardımıza koymamamız lazım. Sadece belli ürünler değil hepsini durdurmak gerekiyordu."

"CENTİLMEN SİYASET YAPACAĞIZ"

"Biz 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın dışında yer aldık" diyen Erbakan, "Seçimde Cumhur İttifakı ortak bir kararla tek bir aday etrafında mutabakata vardı. Ama biz bütün illerde sadece kendi adaylarımızı çıkardık. Şu anda da bu çizgide devam ediyoruz. Aslında biz ittifakın içindeyken de girmeden önce de aynı çizgideyiz. Çizgimiz de şu, doğrulara destek olmak, yanlışın karşısında durmak. Bir gerginlik ve kutuplaşma ortamındansa diyaloğun olması her zaman çok daha iyi. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak yola çıkarken 'centilmen siyaset yapacağız, milletin derdine derman olan bir parti olacağız' dedik. Kavgayla, polemikle, atışmayla zaman harcamayacağız. Bunları söyleyen bir parti olarak bu ziyaretlerin olumlu olacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.