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Aktüel Fatih Erbakan'dan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti:
Aktüel

Fatih Erbakan'dan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın öne sürdüğü hiçbir şartın kabul edilebilirliği mümkün değildir. Tek şart, Ermenilerin bir an önce kayıtsız ve şartsız Dağlık Karabağ topraklarını terk etmeleridir"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:44:00 -
Fatih Erbakan'dan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti:

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e destek ziyaretinde bulundu.

Erbakan, yazılı açıklamasında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde İbrahim ile bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan halkının yanında olduklarını belirten Erbakan, kalıcı çözüm için Azerbaycan'ın sonuna kadar desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden bir an önce kurtarılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın öne sürdüğü hiçbir şartın kabul edilebilirliği mümkün değildir. Tek şart, Ermenilerin bir an önce kayıtsız ve şartsız Dağlık Karabağ topraklarını terk etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Küresel güçler tarafından dayatılmaya çalışılan muğlak önerilerin hiçbir şekilde mutlak çözüme katkı sağlayamayacağını vurgulayan Erbakan, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından oluşturulan MİNSK Grubu'nun Erivan yanlısı politikalarla çözüm ortaya koymasının mümkün olmayacağı aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise destek ziyaretinden dolayı Fatih Erbakan'a teşekkür etti.

Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi veren İbrahim, işgal altındaki bölgelerde bulunan Ermeni kuvvetlerin kaçışlarının sürdüğünü, havadan ve karadan kapsamlı operasyonlarını yürüten Azerbaycan'ın sahadaki kararlı duruşunu devam ettirdiğini belirtti.




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