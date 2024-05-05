  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücrete ikinci zam yolda mı? İşte detaylar…

Meydanı boş buldular… Dansözü semazen yaptılar! Bu görüntüler ne zaman son bulacak?

Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor! Tarih belli oldu

Katil İsrail’e en ağır ve son darbe Türkiye’den! Gazze Batı’nın foyasını ortaya çıkardı

Yahudi yazar Naomi Klein İsrail için son noktayı koydu Bizi sahte bir putla kirlettiler, o putun adı..?

Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı

5 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Batı'daki ifade özgürlüğü söylemi sahte

ABD’deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek!

Bakan Tunç'tan 1 Mayıs provokatörleri açıklaması! Kaç kişi tutuklandı?
Medya Fatih Erbakan’a olay öneri: Artık bu aşamaya geçebilirsin
Medya

Fatih Erbakan’a olay öneri: Artık bu aşamaya geçebilirsin

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:35:00 -
Fatih Erbakan’a olay öneri: Artık bu aşamaya geçebilirsin

Melih Altınok, yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen keserek omuzladığı yükün, yalnızca bulunduğumuz coğrafyaya değil, Filistin'in yanında duran tüm ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. “Bu arada, Erdoğan'ın net duruşuna rağmen Türkiye'yi İsrail'in bir numaralı destekçisi ilan eden ‘mücahitler’ de artık ‘Millet aç, Filistin'le oyalıyorlar’ moduna geçebilirler” diyerek de Fatih Erbakan ve arkadaşlarına gönderme yapan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen keserek omuzladığı yükün, yalnızca bulunduğumuz coğrafyaya değil, Filistin'in yanında duran tüm ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. “Bu arada, Erdoğan'ın net duruşuna rağmen Türkiye'yi İsrail'in bir numaralı destekçisi ilan eden ‘mücahitler’ de artık ‘Millet aç, Filistin'le oyalıyorlar’ moduna geçebilirler” diyerek de Fatih Erbakan ve arkadaşlarına gönderme yapan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“ "One minute" çıkışının ardından 2010 yılında Kral Faysal Ödülü'nü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Kral Faysal'dan bu yana İsrail'e karşı en sert ekonomik yaptırım kararını açıkladı.

Biliyorum, Suudi yönetimi deyince aklınıza pek de iyi şeyler gelmiyor. Haklısınız da...

Ancak Mekke ve Medine gibi "kutsal toprakların" üzerinde olmasına rağmen ABD'nin bölgedeki en sadık müttefiklerinden olan Suudi Arabistan tarihinde "kral adamlar" da vardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ve şüphesiz, Ortadoğu'nun İsrail-Filistin meselesi yüzünden diken üstünde olduğu 1964 yılında Suudi Arabistan'ın tahtına geçen Faysal bin Abdülaziz onlardan biriydi.

Kral, İsrail yayılmacılığının durdurulması için taşın altına gerçekten elini sokmuş, ülkesinin yegâne gelir kaynağını elleriyle kesmiş, dünyaya petrol ihracatını durdurmuştu.

Kral Faysal'ın radikal adımı karşısında ABD'nin darbe yapacağı ülkeleri son kez uyarmak için gönderdiği Henry Kissinger soluğu Riyad'da aldı.

Kissinger daha sonra görüşmeyi şöyle anlatacaktı:

"Kral Faysal oldukça sinirli görünüyordu. Aramızda bir diyalog başlayabilmesi ümidiyle esprili bir dille ona, 'Uçağımın yakıtı bitti, uçağın deposunu doldurmak için emir verirseniz uluslararası fiyatından ücretini vermeye hazırım' dedim. Kral gülümsemedi ve kafasını yukarıya kaldırarak sert bir şekilde bana şunları söyledi: 'Ben yaşlı bir adamım, ölmeden önceki tek dileğim Mescid-i Aksa'da iki rekât namaz kılmaktır! Sen bu konuda bana yardımcı olabilir misin?'"

Bugün torunları, "ABD patentli reformları yapmazsak bu topraklarda tutunamayız" dese de Kral Faysal şu sözleriyle tarihe geçti:

"Tabii ki petrol kuyularımızı bombalayabilirsiniz. Fakat unutmayınız ki biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşıyorduk, yine öyle yaşayabiliriz; ancak artık siz petrolsüz yaşayamazsınız."

Yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen keserek omuzladığı yük, yalnızca bulunduğumuz coğrafyaya değil, Filistin'in yanında duran tüm ülkelere örnek olmalı.

Bu arada, Erdoğan'ın net duruşuna rağmen Türkiye'yi İsrail'in bir numaralı destekçisi ilan eden "mücahitler" de artık "Millet aç, Filistin'le oyalıyorlar" moduna geçebilirler.”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23