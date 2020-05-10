Fatih Belediyesinden renkli Anneler Günü kutlaması

Fatih Belediyesi, Anneler Günü’nde evlerinde kalan annelere bando korteji eşliğinde çiçek hediye etti. İki aydır virüs tedbirleri nedeniyle çocuklarını ve torunlarını göremediğini söyleyen bir annenin gözyaşları ise yürekleri burktu.

Fatih Belediyesi, her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde olan anneleri unutmadı. Belediye ekipleri, bando takımının yer aldığı klasik arabalarla Fatih sokaklarını dolaşarak annelere çiçek hediye etti. Karanfil, petunya, ostos, mine ve sardunyanın yer aldığı 15 bin adet saksı çiçeğinin dağıtıldığı etkinliğe vatandaşlar camlardan alkışlarıyla eksik etti. Kısıtlama kapsamında evde olan anneler camlarından sepet salarak hediyelerini alırken, 65 yaş üstü olup sokağa çıkarak görevlilerin elinden çiçeklerini alan annelerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Hem Anneler Günü’nün hem de yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşayan 65 yaş üstü annelerin sevinci ise etkinlikte renkli anların oluşmasına neden oldu.

“Dünya benim oldu”

80 yaşındaki bir çocuk, iki torun sahibi Emine Yapar, “2 aydır evdeyim. İlk defa bugün çıkıyorum. Yeniden doğmuş oldum. Dünyaya yeni geldim. İki aydır çıkmadığım için iki tane de çiçek aldım. Dünya benim oldu” dedi.

“Hayat çiçekli olsun”

İki çocuğu ve iki torunu olan 70 yaşındaki Tülin Kurtuluş, “Hayat çiçekli olsun. Bugün ilk defa çıktım. Evimde çok mutluydum. Kapımın önünden sürekli geçiyorlar. Bir de İstanbul’un boş olması çok hoşuma gidiyor. Benim çocukluğumdaki İstanbul oldu. Dün de maske dağıtıldı. Fatih Belediyesi’ne de çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Bugün çıkacağım, dört gözle bekliyorum”

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan iki çocuk ve iki torun sahibi Mihriban Becerikli ise, “Annelerin her daim çiçek. Teşekkür ederim. Duygulandım. Çocuğumu iki aydır göremiyorum. Sarılmayı çok özledim. Torunlarımı çok özledim. Sizleri çok seviyorum. Gençliğinizin kıymetini bilin. 68 yaşındayım. Bugün çıkacağım. Dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.