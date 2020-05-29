Fatih Altaylı Buket Aydın paylaşımını silip tekrar paylaştı

Fatih Altaylı, Kanal D’den ayrılan Buket Aydın’ın Habertürk’te yer alacağı iddiaları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı.

Fatih Altaylı, “Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın’ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner grubundaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim.” ifadeleriyle Kanal D’den ayrılan sunucunun Habertürk ile anlaştığı iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

Fatih Altaylı, Buket Aydın hakkında yaptığı açıklamayı sosyal medyadan sildi.

Altaylı’nın paylaşımını silmesinin ardından gelen sorular üzerine yeni bir açıklama yaptığı görüldü.

Fatih Altaylı, “Yazılarım dışındaki tweetleri yeterince okunduktan sonra sildiğimi takipçilerim bilir.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Altaylı, “Madem çok merak ediyorsunuz bir kez daha yazayım. Buket Aydın'ın Habertürk te görev alacağı haberi palavradır. Okurlar bana sorduğu için yazmıştım. Önemsediğim için değil.” ifadeleriyle Buket Aydın hakkındaki iddiaları yalanladı.