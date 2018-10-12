Fasulye öyle faydalıymış ki!

Taze fasulyenin 100 gramı 31 kalori.. Vitamin, mineral ve mikro besinler açısından oldukça zengin..

Yüksek lifli olduğu için, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler. İleride oluşabilecek kalın bağırsak kanseri riskini azaltır.

Göz sağlığının korunmasında oldukça önemli bir rol oynar.



Hücre sağlığı için çok önemlidir. Hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında anne ve bebek sağlığı açısından yararlı olan folik asit taşıdığı için bolca tüketilmelidir.

Vücut direncini artırır, kalp ritmini ve kan basıncını kontrol eder.

Pankreas bezinin gereği gibi çalışmasına yardımcı olur. Şeker hastalığını önler ve kandaki şeker miktarını düşürür.

Albümini düşürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.

Karaciğer yetersizliğini tedavi eder. Kalbi ve böbrekleri kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını giderir.

Zehirlenmelerden sonra yenilecek olursa çabuk iyileşmeyi sağlar.

Satın alırken bir tane kırın ve çıtır çıtır olmasına dikkat edilmeli. Eğer kırıldığında fasulyede esneme varsa veya kırılmıyorsa bu taze olmadığını gösterir ve kapçıklısı da berbat olur.

Adı üstünde taze alındıktan sonra, hemen pişirilmelidir çünkü tazeliğini çabuk kaybeden bir sebzedir.