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Aktüel Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi
Aktüel

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:45:57 -
Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı süresiz ertelendi

RABAT (AA) - Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu süresiz olarak ertelendi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik nedenlerle Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turunun ertelendiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen üye, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in lojistik nedenlerden dolayı Fas'ta bir araya gelemediğini ifade etti.

İkinci tur görüşmelerin ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığı belirtildi.

- Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.


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