Fas’ta Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı
Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu, 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü’nde tarihi bir çıkış yaptı: "Fransızca egemenliği artık bitmeli!" Eğitimden finansa kadar her alanda Arapçanın tam hakimiyetini isteyen koalisyon, yasaların kağıt üzerinde kalmamasını talep ediyor.
Fas’ta yıllardır süregelen "dil tartışması" yeniden alevlendi. Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu tarafından yayımlanan bildiri, ülkede Fransızcanın bürokrasi ve iş dünyasındaki ağırlığına karşı topyekün bir savaş açtı.
ANAYASAL HAK, PRATİKTE ENGEL
Fas Anayasası’nın 5. maddesi Arapça ve Amazig (Berberice) dillerini devletin resmi dilleri olarak tanımlasa da, gerçek hayatta Fransızcanın baskınlığı sürüyor. Koalisyon, sivil toplum örgütlerinin ve bankaların hala Fransızca yazışma yapmasını sert bir dille eleştirdi.
EĞİTİM REFORMU TARTIŞMALARI
Bildiride, 2019 yılında yürürlüğe giren ve bazı derslerin Fransızca okutulmasına izin veren eğitim reformuna da dikkat çekildi. Bu düzenleme, ülkede "sömürgeci dilin geri dönüşü" olarak nitelendirilmiş ve büyük protestolara neden olmuştu.
KOALİSYONUN TALEPLERİ
-
Tam Hakimiyet: Arapçanın eğitim, yönetim, finans ve iş dünyasının temel dili olması.
-
Yasal Zorunluluk: Kamu ve özel kurumların tüm belgelerde Arapça veya Amazig dilini kullanmaya zorlanması.
-
Net Politika: Fransızca egemenliğini sona erdirecek şeffaf bir devlet stratejisinin belirlenmesi.
