Fas’ta Fransızca egemenliğine son verilmesi çağrısı

Fas’ta yıllardır süregelen "dil tartışması" yeniden alevlendi. Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu tarafından yayımlanan bildiri, ülkede Fransızcanın bürokrasi ve iş dünyasındaki ağırlığına karşı topyekün bir savaş açtı.

ANAYASAL HAK, PRATİKTE ENGEL

Fas Anayasası’nın 5. maddesi Arapça ve Amazig (Berberice) dillerini devletin resmi dilleri olarak tanımlasa da, gerçek hayatta Fransızcanın baskınlığı sürüyor. Koalisyon, sivil toplum örgütlerinin ve bankaların hala Fransızca yazışma yapmasını sert bir dille eleştirdi.

EĞİTİM REFORMU TARTIŞMALARI

Bildiride, 2019 yılında yürürlüğe giren ve bazı derslerin Fransızca okutulmasına izin veren eğitim reformuna da dikkat çekildi. Bu düzenleme, ülkede "sömürgeci dilin geri dönüşü" olarak nitelendirilmiş ve büyük protestolara neden olmuştu.

KOALİSYONUN TALEPLERİ