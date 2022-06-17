Faşist Tanju Özcan yerini buldu! Gündeme bomba gibi düşen iddia: O partiye gidecek...

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Kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Zafer Partisi ile görüştüğü iddia edildi.

İstiklal gazetesinden Nur Batu, CHP'li Özcan'ın Zafer Partisi ile yakın temas içinde olduğunu yazdı.

"Tanju Özcan toplumun tüm kesimleri ile helalleşmek adına yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve partisine varlığı ile zarar verebilecek bir konuma geldi." diyen Batu, "Görüştüğüm kaynaklar, Tanju Özcan’ın Zafer Partisi ile yakın temas içinde olduğu ve siyasi hayatına ‘mülteciler deyince’ akla gelen Zafer Partisi ile devam edeceğini doğruladı." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından seslenerek, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sessizliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alarak eleştirmiş, Kılıçdaroğlu'na, "Yüreğin yetmiyor." imasında bulunarak şunları söylemişti:

1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti. Sayın Genel Başkanım. Sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Sandıkta dürüvereyim defterini. Güvenin bana. Yenerim!!!



