Fas'ın turizm başkenti Marakeş'te Kovid-19 nedeniyle durgun günler yaşanıyor

MARAKEŞ (AA) - MUHANNED EBU CAHIŞE - Hareketli sokakları, göz alabildiğine uzanan pek çok fotoğrafa konu olan kalabalık meydanı ve tarihi mabetleriyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini coşkuyla karşılayan Fas'ın kızıl şehri Marakeş'te başlıca geçim kaynağı turizm sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

Fas makamlarının salgın tedbirleri kapsamında olağanüstü hal ilan etmesinin ve sınırları kapatmasının diğer sektörler gibi ülkedeki turizm sektörünü de etkilediği ifade ediliyor.

Turizm, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor ve bu sektörde yarım milyondan fazla insan çalışıyor. Sektörün toparlanması ve iç turizme öncelik verilmesi için önlemler alınacağı, bu bağlamda yasal çalışmalar yapılacağını belirten yetkililer, turizm sektörüne desteği önceliyor. Faslı makamlar, eylül ayında turizm sektörü çalışanlarına iş kaybı tazminatından faydalandığını duyurmuştu.

Ülkenin turizm başkenti addedilen Marakeş de salgının olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.

- Kapsamlı bir kriz

Faslı milletvekili ve Marakeş Belediye Meclisi üyesi El-Beşir Tubya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında sınırların kapatılması ve sert karantina uygulamaları, kenti ve sakinlerini tüm sektörleri etkisi altına alan ve daha önce görülmemiş şekilde kapsamlı bir krize sürükledi." dedi.

Turizmin bu kentin temel yaşam kaynağı olduğuna dikkati çeken Tubya, salgın tedbirlerinden kaynaklanan mali zararın, oteller, restoranlar, zanaatkarlar, ulaşım gibi turizm sektörüyle ilişkili tüm ekonomik alanlara uzandığını belirtti.

Tubya, Marakeş başta olmak üzere ülkedeki tüm turistik kentlerin maruz kaldığı bu olumsuz etkiler nedeniyle turizm sektörünün, yetkili makamlar tarafından desteklenen öncelikler listesinde yer aldığını aktardı.

Marakeş'te yaşanan krizin, Fas makamlarının sınırlı açmasıyla olduğu kadar diğer ülkelerin de uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili olduğuna işaret eden Tubya, bu nedenle çözümün sadece Fas'ın kararına bağlı olmadığını kaydetti.

- Felç ve endişeler

Turizm Bakanlığının verilerine göre, Fas, 2019'da, bir yıl önceye oranla yüzde 5 artarak 13 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Marakeş ise senede 1 milyondan fazla turisti ağırladı.

Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde Fas Turizm Bakanı Nadi el-Alevi, haziran ayında parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkedeki turizm sektörünün salgın nedeniyle yaşadığı durumu izah etti.

Alevi, 2020'nin ilk çeyreğinde gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldığını, otellerde gece konaklamanın yüzde 42, sektör gelirlerinin ise yüzde 15 azaldığını dile getirdi.

Fas Turist Taşımacılığı Federasyonu Genel Sekreteri Muhammed Bamansur ise halihazırdaki durumu "Hem Marakeş'te hem de ülke genelinde turist taşımacılığı sektörü felç durumda." sözleriyle ifade etti.

Bamansur, sektörün karşı karşıya olduğu en önemli zorluğun, nakliye şirketleri tarafından eğitilmiş insan kadrolarını korumak olduğuna dikkati çekti.

Turist taşımacılığı şirketlerinin yüzde 80'inin banka kredisiyle bağlantılı olmasının mevcut krizi daha da büyüttüğünü kaydeden Bamansur, devletin, bu sektöre destek olmakta ya da kredi ödemelerinin ertelenmesinde çekingen davrandığını belirtti.

- "Turist rehberliği, krizden en çok etkilenen sektör"

Turist rehberi İbrahim Eyt el-Mudin ise mesleğinin, yaşanan krizden en fazla etkilenenler arasında yer aldığını söyledi.

Marakeş'te yaklaşık 35 senedir turist rehberliği yaptığını belirten Mudin, "1990'ların başındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana böylesi bir felç durumuna tanık olunmadı." diye konuştu.

Mudin, havaalanlarının kapatılmasından bu yana şehirdeki tur rehberleri, tüccarları ve şehir içinde turizmle bağlantılı olarak mesleklerini icra eden herkesi etkisi altına alan tam bir felç durumuna girildiğini vurguladı.



"Turist rehberliği, krizden en çok etkilenen sektör." diyen Mudin, rehberlerin çoğunun tek gelir kaynağının bu olduğunu ve herhangi bir sosyal güvencelerinin olmadığını aktardı.

Mudin, yetkili makamların uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafifletmesine rağmen Marakeş'teki durumun pek değişmediğini ve turizm sektörünün hala durgun olduğunu ifade etti.