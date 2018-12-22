THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fasıklar kimlerdir?

Arapça’da sürüden ayrılıp dışarı çıkan koyuna “el-ğanemül fasık” denirken, insan olanlardan fasıklar da Allah’ın çizdiği emniyet dairesinden dışarı çıkmışlardır.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:04
Fasıklar kimlerdir?

Mümin, kâfir, münafık ve fasık. Fasık olmak demek; isyan etme, sınırdan çıkma, had dinlememe, Allah’ın emir ve yasaklarına uymama demektir. Özellikle temel farzlara ve temel haramlara riayet etmeyen insan fasıktır.

Zira Allah’ın çizdiği emniyet dairesinden dışarı çıkmıştır. Arapça’da sürüden ayrılıp dışarı çıkan koyuna “el-ğanemül fasık” denir, çünkü kendisini tehlikeye atmıştır, her an bir saldırı tehdidi ile karşı karşıyadır. Tıpkı bunun gibi Allah’ın emniyet dairesinden çıkanlar da fasıktır ve her an Allah’ın azabıyla karşı karşıyadır.

Mümin olarak fasık olanlar olmakla birlikte kâfir olmak zaten en büyük fasıklıktır. “ulâike humul fasikûn” demiştir Allah kâfirler için.

Çünkü isyanın, itaatsizliğin en büyüğünü yapanlar kâfirlerdir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:04
  1. Mümin
  2. kâfir
  3. münafık
  4. fasık
  5. Allah’ın emir ve yasakları
  6. farzlar
  7. haramlar
  8. Allah
  9. el-ğanemül fasık
  10. Arapça

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemelerinde önemli görev
    1. Prof. Dr. Aksar'a Uluslararası Ceza..
    2. Soylu, ülkesine dönen Suriyeli..
    3. Din ve Hayat Dergisi yeni sayısı..
    4. Flaş gelişme! Beşiktaş'ta yıldız..
    5. Fasıklar kimlerdir?
    6. 1 aydır sahibi tarafından terk..
    7. HDP Hatay belediye başkan adayları 2019
    8. Kodla çalışan mama makineleri Türkiye..
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Fırat..
    10. Erkekler depresyonu nasıl yaşıyor?
    11. İran'dan ABD'nin Suriye kararına..
    12. Bağlantı elemanları sektörü ihracatı..
    13. Hz. Aişe’yi ağlatan ne idi?
    14. İHH'dan, 175 bin öğrenciye kitap desteği
    15. Arkadaşıyla birlikte öz anne ve..
    16. Sinir kaynaklı baş ağrısını ağrı..
    17. Sağlığında evlada mal hibe etmek caiz..
    18. 18 yaşındaki genç mesaj attı, AFAD,..
    19. Pegasus, Türkiye'nin 3. büyük hizmet..
    20. Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti