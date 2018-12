Fasıklar kimlerdir?

Mümin, kâfir, münafık ve fasık. Fasık olmak demek; isyan etme, sınırdan çıkma, had dinlememe, Allah’ın emir ve yasaklarına uymama demektir. Özellikle temel farzlara ve temel haramlara riayet etmeyen insan fasıktır.

Zira Allah’ın çizdiği emniyet dairesinden dışarı çıkmıştır. Arapça’da sürüden ayrılıp dışarı çıkan koyuna “el-ğanemül fasık” denir, çünkü kendisini tehlikeye atmıştır, her an bir saldırı tehdidi ile karşı karşıyadır. Tıpkı bunun gibi Allah’ın emniyet dairesinden çıkanlar da fasıktır ve her an Allah’ın azabıyla karşı karşıyadır.

Mümin olarak fasık olanlar olmakla birlikte kâfir olmak zaten en büyük fasıklıktır. “ulâike humul fasikûn” demiştir Allah kâfirler için.

Çünkü isyanın, itaatsizliğin en büyüğünü yapanlar kâfirlerdir.