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Aktüel Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor
Aktüel

Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 05:43:54 -
Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed'in kuzeni Prens Hişam el-Alevi, ülkesinin Filistin meselesine verdiği tarihsel destekle öne çıktığını ve bu yaklaşımını da sürdüreceğine inandığını belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararının ardından Facebook sayfasından açıklama yapan Prens Alevi, "Fas, Filistin meselesine verdiği tarihsel ve pragmatik destekle öne çıktı. Bu yönde devam edeceğinden de hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Alevi ayrıca, Filistin-İsrail sorununun nihai çözümünün ancak Filistinlilerin meşru haklarını elde etmesiyle gerçekleşeceğini kaydetti.

ABD yönetiminin, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenlik hakkını tanımasını "cesur bir adım" olarak nitelendiren Alevi, yeni yönetimin de bu yönde devam etmesini temenni ettiklerini aktardı.



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