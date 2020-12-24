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Aktüel Fas, Danimarka'dan gelecek yolcuların ülkeye girişini yasakladı
Aktüel

Fas, Danimarka'dan gelecek yolcuların ülkeye girişini yasakladı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:15:18 -
Fas, Danimarka'dan gelecek yolcuların ülkeye girişini yasakladı

RABAT (AA)- Fas yönetimi mutasyona uğramış daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Danimarka’dan gelecek yolcuların girişlerini yasakladı.

Danimarka'nın Fas Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Fas hükümetinin ikinci bir emre kadar Danimarka’dan gelecek yolcuların ülkeye girişini yasakladığı duyuruldu.

Açıklamada, Rabat'ın söz konusu kararının Danimarkalı yetkililerin 33 kişide mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün tespit edildiğini açıklaması üzerine alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere Başkanı Boris Johnson, ülkesinde Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyona uğramış türünün ortaya çıktığını duyurmuş, bunun üzerine Fas hükümeti, İngiltere ile uçuşların ikinci bir emre kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Fas, Mağrip ve Afrika bölgesinde İngiltere ile uçuşlarını durduran ilk ülke olmuştu.

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