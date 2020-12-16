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Aktüel Fas Başbakanı Osmani İsrail'le normalleşmenin zor bir karar olduğunu kaydetti
Aktüel

Fas Başbakanı Osmani İsrail'le normalleşmenin zor bir karar olduğunu kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 04:25:51 -
Fas Başbakanı Osmani İsrail'le normalleşmenin zor bir karar olduğunu kaydetti

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin, zor bir karar olduğu için bu zamana kadar ertelendiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'na konuşan Osmani, İsrail'le ilişkileri normalleştirme ve ABD'nin, Fas'ın Batı Sahra'da üzerindeki egemenliğini tanımasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Batı Sahra meselesinin bir takas mevzusu olmasını istemiyoruz ancak bu mücadelede kazandığımız zafer, ötekine (İsrail'le normalleşme) açılımla eş zamanlı gerçekleşti." diyen Osmani, "Normalleşme zor bir karar mıydı?" şeklindeki soruyu da "Şüphesiz. Yoksa bu zamana kadar ertelenir miydi?" diyerek yanıtladı.

ABD'nin Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanımasının, "benzeri görülmemiş bir zafer" olduğunu ve ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olması ve Batı Sahra sorunuyla ilgili karar taslağını da onun hazırlaması nedeniyle bu zaferlerin devamının geleceğini savundu.

"Fas, Batı Sahra sorununa saplanır kalır ve toprak bütünlüğünü sağlayamazsa Filistinliler için yapmak istediklerini yapamaz." diyen Osmani, ülkesinin, Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu kaydetti.

Osmani, pek çok ülkenin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımak istediğini ancak buna cesaret edemediğini, ABD'nin bu adımı atmasıyla birlikte bu cesarete sahip olacaklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.


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