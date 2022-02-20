Faruk Peker kimdir, kaç yaşında, kimin torunu? Faruk Peker hayatı!

Faruk Peker 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yeşilçam'dan tanınan Faruk Peker, ilk kez 1977'de Yılmaz Duru'nun Kükreyen Aslan adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti. Kariyerine 1980'li yıllarda, aralarında başrollerini Ahu Tuğba ve Banu Alkan'la paylaştığı projeler de bulunmak üzere, çok sayıda sinema filmiyle devam etti. 90'lı yıllardan itibaren çalışmalarını dizi projeleriyle sürdüren sanatçı, Zehirli Çiçek, Berivan ve Yeniden Çalıkuşu'nu da içeren birçok TV dizisinde rol aldı.

Eski başbakanlarından Recep Peker'in torunu, 16 Temmuz 2010 tarihinde kaybettiğimiz Sydney Başkonsolosu Recep Peker'in ise kardeşidir.

Faruk Peker filmografisi (Oyuncu)

Kıskaç - 1997

Kuşku - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Zor Günler - 1994

Sessizlik - 1994

Oyunun Sonu - 1994

Şahmaran - 1993

Girdap (16 mm) - 1993

Sonsuz Kaçış - 1990

Asi - 1987

Zirve - 1987

Gecelerin Kadını - 1983

İlişki - 1983

Bataklıkta Bir Gül - 1983

Zifaf - 1983

Düşkünüm Sana - 1982

İffet - 1982

Bir Aşk Masalı - 1978

Kükreyen Aslan - 1977

Faruk Peker hangi dizilerde rol aldı?

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Berivan - 2002

Yapayalnız - 2001

Zehirli Çiçek - 2000

Bize Ne Oldu? - 1999

Hüznün Yüzü - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Anılardaki Sevgili - 1996

Gölge Çiçeği - 1995

Bir Aşk Uğruna - 1994

Duygu Çemberi - 1990