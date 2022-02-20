Faruk Peker kimdir, kaç yaşında, kimin torunu? Faruk Peker hayatı!
Faruk Peker, Sedat Peker'in neyi olur, akrabası mı? Gündemde yer alan isimlerden birisi de Faruk Peker oldu. Vatandaşlar Faruk Peker’in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Faruk Peker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Faruk Peker eski başbakanlardan Recep Peker'in neyi olur? İşte detaylar...
Faruk Peker 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yeşilçam'dan tanınan Faruk Peker, ilk kez 1977'de Yılmaz Duru'nun Kükreyen Aslan adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti. Kariyerine 1980'li yıllarda, aralarında başrollerini Ahu Tuğba ve Banu Alkan'la paylaştığı projeler de bulunmak üzere, çok sayıda sinema filmiyle devam etti. 90'lı yıllardan itibaren çalışmalarını dizi projeleriyle sürdüren sanatçı, Zehirli Çiçek, Berivan ve Yeniden Çalıkuşu'nu da içeren birçok TV dizisinde rol aldı.
Eski başbakanlarından Recep Peker'in torunu, 16 Temmuz 2010 tarihinde kaybettiğimiz Sydney Başkonsolosu Recep Peker'in ise kardeşidir.
Faruk Peker filmografisi (Oyuncu)
Kıskaç - 1997
Kuşku - 1994
Bir Aşk Uğruna - 1994
Zor Günler - 1994
Sessizlik - 1994
Oyunun Sonu - 1994
Şahmaran - 1993
Girdap (16 mm) - 1993
Sonsuz Kaçış - 1990
Asi - 1987
Zirve - 1987
Gecelerin Kadını - 1983
İlişki - 1983
Bataklıkta Bir Gül - 1983
Zifaf - 1983
Düşkünüm Sana - 1982
İffet - 1982
Bir Aşk Masalı - 1978
Kükreyen Aslan - 1977
Faruk Peker hangi dizilerde rol aldı?
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Berivan - 2002
Yapayalnız - 2001
Zehirli Çiçek - 2000
Bize Ne Oldu? - 1999
Hüznün Yüzü - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Anılardaki Sevgili - 1996
Gölge Çiçeği - 1995
Bir Aşk Uğruna - 1994
Duygu Çemberi - 1990