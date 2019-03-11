Fark oluşturan kadınlar Forum Mersin’de buluştu Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, fark oluşturan kadınlar NilgünBelgün, Hande Kazanova ve Giselle Tavilson’u düzenlediği etkinlikte Mersinlilerlebuluşturdu.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, fark oluşturan kadınlar NilgünBelgün, Hande Kazanova ve Giselle Tavilson’u düzenlediği etkinlikte Mersinlilerlebuluşturdu.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide,ünlü oyuncu-yazar Nilgün Belgün ve astroloji dalındaki yorumlarıyla son zamanlaradamgasını vuran Hande Kazanova, Forum Mersin ziyaretçileriyle bir araya geldi.Sıradışı yeteneği, enerjik görünümü, sanatı ve şovu bir araya getiren tarzıylabirbirinden renkli projelere imza atan ünlü keman virtüözü Giselle Tavilson iseForum Mersin misafirlerine özel canlı dinletiler gerçekleştirdi.

Forum Mersin’in Dünya Kadınlar Günü’ne özel bu keyifli programı, ziyaretçilerdentam not aldı.

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