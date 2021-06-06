Fanatik Yahudilerden 10 Haziranda provokasyon hazırlığı

İsrail’de fanatik yerleşimci Yahudi gruplar, 10 Haziran’da Doğu Kudüs’te provokatif bir yürüyüş yapmaya ve baskın düzenlemeye hazırlanıyor. Provokatif eylemin, İsrail’de 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarına son verecek, sekiz partili koalisyonun güven oyu almasına sayılı günler kala yapılmasının planlanması da arka planda bir siyasi motivasyonun bulunması olarak değerlendiriliyor.

Çoğunluğu Netanyahu destekçisi aşırı sağcı Yahudinin düzenleyeceği provokatif yürüyüş, 10 Haziran Perşembe günü, Doğu Kudüs’te Eski Şehre girişi sağlayan noktalardan Şam Kapısı’nda başlayacak ve Burak (Ağlama) Duvarı’nda sona erecek. Provokatif yürüyüşte binlerce aşırı sağcı Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya baskın girişiminde bulunmasından ve geçen ay sağlanan ateşkesi sona erdirmesinden endişe duyuluyor. Netanyahu’ya desteğiyle bilinen Israel Hayom gazetesine konuşan organizasyon sorumlulularının 10 Haziran için “kötülük ve karanlık ittifakına karşı özgür siyonist Kudüs’ün zaferi olacak” ifadesini kullanması da provokasyon ihtimalini güçlendirdi.

Yeni koalisyona sabotaj

Sekiz partili koalisyonun kurulduğunu ilan eden, Yair Lapid’in lideri olduğu Yesh Atid partisi milletvekili Ram Ben-Barak da fanatik Yahudi grupların düzenleyeceği yürüyüşü 14 Haziran öncesi bölgeyi yeniden alevlendirme ve kurulan Netanyahu karşıtı koalisyonu sabote etme girişimi olarak değerlendirdi. 10 Mayıs öncesi radikal ve aşırı sağcı yahudi grupların Şam Kapısı’nda “Araplara ölüm” sloganlarıyla başlattıkları saldırılar, İsrail şehirlerine, Batı Şeria’ya ve Gazze’ye yayılmıştı. İsrail’de ilan edilen sekiz partili koalisyonun hükûmeti kurması için meclisten en son 14 Haziran’da güvenoyu alması gerekiyor. İsrail’de hükûmetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekili onay vermeli. Netanyahu’nun koalisyonun kurulmaması için özellikle aşırı sağ parti milletvekillerine “ihanet” suçlamasıyla baskı ve tehditte bulunduğu biliniyor. 12 yıl sonra başbakanlık görevi sona erecek Netanyahu’nun bu amaçla her türlü provokasyonu yapabileceği değerlendiriliyor.

(Yenişafak)