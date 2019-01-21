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Fanatik taraftarın ikizlerine koyduğu isim şaşkına çevirdi

Fanatik Trabzonspor taraftarı Ümit ve Meryem Şenyer çifti, doğan ikiz çocuklarına "Bordo" ve "Mavi" ismini verdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
Fanatik taraftarın ikizlerine koyduğu isim şaşkına çevirdi

Hollanda'nın Arnhem kentinde yaşayan fanatik Trabzonspor taraftarı Ümit ve Meryem Şenyer çifti, geçen yıl ağustos ayında doğan ikiz çocuklarına "Bordo" ve "Mavi" ismini verdi.

Baba Şenyer, yaptığı açıklamada, kendisi ve eşinin Hollanda'da doğduklarını, aslen Trabzonlu olduklarını söyledi.

Futbolcularn isimlerden vazgeçti

Trabzonspor Gurbetçi Gençler Avrupa Tayfası'nda 2009-2015 yıllarında tribün liderliğini yaptığını belirten Şenyer, ağustosta doğan ikizlerin adını ilk başta Trabzonspor'da oynayan futbolcu isimlerinden koymayı düşündüklerini dile getirdi.

Ümit Şenyer, "Futbolcular hep gidici ve Trabzonspor'un renkleri kalıcı olduğu için ikizlerin adını Bordo ve Mavi koydum. Doğumdan sonra zaten eşimin dünyadan haberi yoktu. O arada ben belediyede Bordo ve Mavi ismini yazdırdım ve olan olmuştu bile." diye konuştu.

Restoranda hesap almadılar

Çevredekilerin verdiği tepkilere de değinen Şenyer, Trabzon'da bir restoran sahibinin, ikizlerin isminin Bordo ve Mavi olduğunu duyunca hesabın kendisinden olduğunu söylediğini anlattı.

Aileden bazı kişilerin ikizlerin dini isminin de olmasını istediklerini aktaran Şenyer, bu yüzden çocuklarının ikinci isimlerinin de Adem ve Ayşe olduğunu kaydetti.

Baba Şenyer, Mavi'nin doğduktan hemen sonra eliyle dört işareti yaptığına dikkati çekerek, "Doğumdan iki ya da üç gün sonra Galatasaray ile Trabzonspor'un maçı vardı ve o maçta Galatasaray'a 4 tane attık." ifadelerini kullandı.

Şenyer, Trabzonspor'a aşkını da şu sözlerle dile getirdi:

"Ev yansa gam yemem"

"Bir gün Trabzonspor'un maçı var ve öyle oynuyor ki sanki Barcelona takımı. Maça bakarken eşim aradı ve evi su bastığını söyledi. Ben de 'Ne suyu, Trabzon öyle oynuyor ki ev yansa gam yemem.' dedim. Eve geldiğimde her taraf su içindeydi ve eşim bana kızmıştı ama Trabzonspor o gün maçı aldığı için 'Sıkıntı yok.' dedim."

Anne Şenyer ise ilk başlarda isim konusunda zorluk çektiğini belirterek, "Mavi ismi normal, Bordo ise alışılmamış bir isim olduğu için biraz tuhaf gelmişti bana fakat isimlerden memnunum artık. İnşallah onlar da bizim kadar isimlerini severler. Bence büyüyünce onlar da memnun kalacak." dedi.

Bebeklerin isimleri konusunda genelde güzel tepkiler aldıklarını anlatan anne Şenyer, "Değişik ve hiç duymadıkları isimler olduğu için Hollandalıların çok hoşuna gitti. Bazı tanıdıklarımız ise 'Çocuklarınızı nasıl bir spor kulübü ile karşılaştırırsınız.' diyor ama Trabzonspor bizim için bir spor değil başka bir hayat." ifadesini kullandı.

Meryem Şenyer, bütün Trabzonsporlular gibi eşinin hayatının Trabzonspor olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Barcelona
  5. Avrupa
  6. Bebek
  7. Hollanda
  8. Trabzonspor Gurbetçi Gençler Avrupa Tayfası

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