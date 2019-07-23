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Fanatik taraftardan Fatih Terim’e davet

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce bağ evini ve bağ direklerini sarı kırmızı renklere boyayarak ilgi odağı olan fanatik Galatasaray taraftarı İbrahim Yılmaz’ın tek dileği, gönlünü verdiği takımın teknik direktörü Fatih Terim’i bir gün bağ evinde ağırlayabilmek.

23 Temmuz 2019 Salı 12:41
Fanatik taraftardan Fatih Terim’e davet

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce bağ evini ve bağ direklerini sarı kırmızı renklere boyayarak ilgi odağı olan fanatik Galatasaray taraftarı İbrahim Yılmaz’ın tek dileği, gönlünü verdiği takımın teknik direktörü Fatih Terim’i bir gün bağ evinde ağırlayabilmek.


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde fanatik Galatasaray taraftarı çiftçi İbrahim Yılmaz, takımının renklerini bağına taşıdı. Yaklaşık 2 yıl önce yaptırdığı bağ evinin duvarlarını sarı-kırmızı renklerle boyayan fanatik taraftar Galatasaray’ın armasını ve Atatürk resmini de işlemeyi ihmal etmedi. Bağ evine Galatasaray bayrağı diken Yılmaz, üzüm bağının beton direklerini de sarı-kırmızı renklere boyadı. Yılmaz yaptığı çalışmayla üzüm bağına ve bağ evine güzel bir görsellik kazandırdı.



"Hayattaki tek isteğim Fatih Terim’le tanışmak"


4 dekarlık bir alanda Mevlana türü üzüm yetiştiren ve hayatta tek istediğinin Galatasaray’ın efsane hocası Fatih Terim ile tanışmak olduğunu belirten 41 yaşındaki İbrahim Yılmaz, "Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray aşığıyım, fanatiğiyim. 2 yıl önce yaptırdığım bağ evimin duvarlarını sarı-kırmızı boyadım. Tek isteğim Fatih Terim ile tanışmak. Fatih hocamızın dediği gibi bizim rüyalarımız dünyalardan büyük. Biz Şampiyonlar Ligi’nin kupasını almak ve şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Tek isteğim Fatih hoca ile buluşup konuşmak. Hocamı bu bağ evime davet ediyorum. Üzümlerimizden yesin, çayımızdan içsin. Her şey Galatasaray için" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:41
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