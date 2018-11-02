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Fakirliğin gözü kör olsun!

Fakirlik çocukların beyin gelişimini de etkiliyor.

02 Kasım 2018 Cuma 15:02
Fakirliğin gözü kör olsun!

Büyük şehirde yaşayan 1.099 çocukla yapılan araştırmada, farklı gelir gruplarından çocukların beyin taramaları incelendi. Gelir düzeyi düşük olan çocukların beyinlerine ait yüzey alanının daha küçük olduğu anlaşıldı. Araştırmayı yapan bilim insanları, yüzey alanı ile zekanın doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.

Okul başarısını da..

Araştırmayı yapan ekibin başındaki, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Kimberly Noble, çalışma hakkında Nature Neuroscience dergisinde bir makale yazarak ‘Maddi farklılıklarda biraz bile değişiklik olsa, bunun beynin yüzey alanına olan etkisi çok büyük. Yüzey alanı ise doğrudan yeteneklere ve akademik başarıya etki ediyor. Daha çok okuma, dil bilgisi, ayrıcalıklı fonksiyonlar ve mekâna ait yeteneklerde bu etkileri görebiliyoruz” dedi.

Araştırmacılar, sosyal ve ekonomik statünün okul başarısını ve zekâyı etkilediğini zaten biliyordu. Ancak bunun sebebini bilmiyorlardı.

Noble’a göre varlıklı ailelerin çocukları, beyinlerini genç yaşta harekete geçirmeye daha yatkın ve bu yüzden de beyinleri daha çok gelişiyor. Aynı zamanda fakir çocuklar çevrelerinde kurşun ve sigara dumanı gibi kimyasallara, hatta hava kirliliğine maruz kalıyor. Bu da beyinlerine zarar veren bir başka faktör.

Özellikle alt gelir grubunda küçük gelir değişiklikleri beyinde büyük farklılıklar oluştururken, gelir miktarı arttıkça çocukların beyinleri arasındaki farklar azalıyor.
eTkiler kalıcı mı?

Bu etkiler kalıcı mı, yoksa para kazandıktan sonra değişiyor mu? Bu konuda yeni bir araştırma başlatan Columbia Üniversitesi çalışanları, şimdi de gelir durumu düşük ailelere bir miktar para vererek, çocukların beyninde bir değişim olup olmadığını ölçecekler.

NBC News’a röportaj veren Noble; “Geçmişinde dezavantajlı olan ailelerin stres yaşamaya daha yatkın olduklarını biliyoruz. Ama bu durum değiştirilebilir, az gelirli ailelerin çocuklarını doğumundan üç yaşına kadar hissî ve zihnî gelişimlerini inceleyeceğiz. Gelir arttığında ne gibi değişiklikler olduğunu tespit edeceğiz. Çünki, en düşük gelirli ailenin çocuğu ile en yüksek gelirli ailenin çocuğunun beyinlerinin yüzey alanlarının arasındaki yaklaşık fark %6 oranında” dedi.

Princeton Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmada ise, fakirliğin insanları daha stresli hale getirdiği, düşünme yeteneklerini sınırlandırdığı ve çocukların yanlış kararlar vermeye daha meyilli olduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:02
  1. fakirlik
  2. çocuk gelişimi
  3. beyin gelişimi
  4. okul başarısı

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