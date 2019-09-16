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Faizsiz Elbirliği Sistemi iş sahibi yapıyor

Türkiye’de Faizsiz Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayan Eminevim, sektöre yaptığı katkılarla yılın en başarılı firması seçildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
Faizsiz Elbirliği Sistemi iş sahibi yapıyor

Türkiye’de Faizsiz Elbirliği Sistemi’ni kuran ve başarıyla uygulayan Eminevim, sektöre yaptığı katkılarla yılın en başarılı firması seçildi. Emin Grup İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal, 500 kişilik istihdam projesi ile 300’e yakın kişiyi iş sahibi yaptıklarını söyledi.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen BY Protokol Dergisi Ödül Töreni, Bera Ankara Otel’de gerçekleşti. Farklı sektörlerden yılın “en”lerinin seçildiği ödül töreninde finans kategorisinde Eminevim ödüle layık bulundu. Törende “İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı” ödülünü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal aldı.



“İstihdam projesi iş sahibi yapıyor”


Kendi sektöründe en iyileri buluşturan bu anlamlı törende ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Daldal, istihdam ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Sürekli büyüyen bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Mustafa Kemal Daldal, “Emin Grup olarak istihdama katkı sunmak için başlattığımız 500 kişilik istihdam projesi ile 300’e yakın kişiyi iş sahibi yaptık. Aynı zamanda Genç İstihdam Projesi’ni de başlatarak üniversite öğrencilerine bünyemizde yer açtık. Onları da iş dünyasıyla tanıştırmak ve ilk adımı atmalarını sağlamak için yeni fırsatlar sunduk. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için Elbirliği Sistemi ile aylık 250 milyon TL nakit akış sağlayarak durgunluğunu koruyan piyasaya cansuyu oluyoruz. Her anlamda ülkesinin yanında, milli ve yerli bir finansman modelinin kurucusu olarak artık Türkiye’deki liderliğimizi sürdürmek ve inovatif bir bakış açısıyla kurduğumuz Elbirliği Sistemi’ni global alana taşıyarak, dünyada kabul edilen bir finansal çözüm modeli olmayı hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
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