  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Faizler yükseldi spekülatörler sevindi

Sıfır ve ikinci el konutlarda yüzde 0.87’ye, taşıtta yüzde 1.12’ye, tüketici kredisinde yüzde 1.17’ye varan vade farkları vatandaşa yeni yükler getirirken, bankaların mevduatı olan vatandaşlar için uyguladığı faiz oranlarını yükseltmesi faiz sevicileri sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:14:00 - 2020-08-10 12:15:08
Faizler yükseldi spekülatörler sevindi

 Buğra Kardan 

Kamu bankalarının minimum seviyeye çektiği vade farkları ile konut ve otomotiv sahibi olanların ardından geçen hafta bankalara müracaat edenlere yüksek maliyetli teklifler sunuldu. Sadece bir kaç günlük farkla yüzde 10’ları geçen maliyet artışında döviz kurlarındaki dalgalanma ile altının değer kazanmasından kaynaklı hareketler büyük rol oynadı. Kredi maliyetlerinde ibrenin yukarıya dönmesi konut ve otomobil satın almak isteyen vatandaşları üzerken, spekülatörleri sevindirdi.

Faizcilerin bayramı

Sıfır ve ikinci el konutlarda yüzde 0.87’ye, taşıtta yüzde 1.12’ye, tüketici kredisinde yüzde 1.17’ye varan vade farkları vatandaşa yeni yükler getirirken, bankaların mevduatı olan vatandaşlar için uyguladığı faiz oranlarını yükseltmesi faiz sevicileri sevindirdi. Bankada 100 bin lirası olan bir vatandaşın son oran artışlarıyla cebine ayda bin liraya yakın para girecek. Faizlerdeki yükseliş ise makro verileri iyileştirmek için elinden geleni yapan ekonomi yönetimini yeni tedbirler almaya sevkedecek. Faizlerin yükselişinin sıkıntılara sebep olacağını dile getiren ekonomistler ise tüketici ve faizden beslenenlerin durumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Gelinen noktada 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar için aylık taksit 6 bin 716 lira, faiz yükü 305 bin 920 lira olacak. Toplam geri ödeme de 805 bin 920 lirayı bulacak. Faiz oranları artırılmadan evvel 10 yıllık vadede 500 bin lira kredi alan vatandaşlar için taksit 5 bin 982 lira, faiz yükü ise 217 bin 860 liraydı. Toplamda yapılacak ödeme de 717 bin 860 liraydı. Böylece aylık taksit ödemesi 734 lira, faiz yükü de 88 bin 80 lira tırmanmış oldu. Öte yandan, bankaların mevduat faiz oranlarını çift hanelere yükseltmeleri de yeni sıkıntılara yol açacaktır. Faiz lobisini sevindiren bu gelişmeler finansal istikrarı sağlama hedefiyle ilerleyen ekonomi yönetiminin politikalarına darbe vuracak seviyeye gelmemelidir.

Bu hafta kritik

Öte yandan; dolardaki yükselişi durdurmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) örtülü faiz artışına gitmesi yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Nitekim, reel faizi yüzde 8.25 seviyesinde tutan kurumun piyasaları yüzde 9.75 faizle fonlama kararı almasının ticari kredi maliyetlerine olumsuz etki edeceği, üretim ile ihracatı baltalayabileceği görüşü hakim.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Faizin ne bela olduğu malum . Fakat şu var ekonomide bir sıkıntı var daha çok dış mihraklı hücumlar var . İçerden memleketin içini oyanlar var . Bunlar yeni değil . Üretim ve istihdam ve ihracatı artırmak başka yolu yok . İsraf önlenmeli . En basitinden bir kaldırım yılda bir iki sefer değişir mi . Bir defa yaparsın olur biter . Hükümetimiz az borçlanmalı . Vergi yi sağlam almalı . Hele futboldaki savurganlık önlenmeli .
  • Yanıtla
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Sağlık Tesisi Açılışı'nda konuştu. Erdoğan maske takmayanlara karşı ise uyarılarda bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı