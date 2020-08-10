Faizler yükseldi spekülatörler sevindi

Buğra Kardan

Kamu bankalarının minimum seviyeye çektiği vade farkları ile konut ve otomotiv sahibi olanların ardından geçen hafta bankalara müracaat edenlere yüksek maliyetli teklifler sunuldu. Sadece bir kaç günlük farkla yüzde 10’ları geçen maliyet artışında döviz kurlarındaki dalgalanma ile altının değer kazanmasından kaynaklı hareketler büyük rol oynadı. Kredi maliyetlerinde ibrenin yukarıya dönmesi konut ve otomobil satın almak isteyen vatandaşları üzerken, spekülatörleri sevindirdi.

Faizcilerin bayramı

Sıfır ve ikinci el konutlarda yüzde 0.87’ye, taşıtta yüzde 1.12’ye, tüketici kredisinde yüzde 1.17’ye varan vade farkları vatandaşa yeni yükler getirirken, bankaların mevduatı olan vatandaşlar için uyguladığı faiz oranlarını yükseltmesi faiz sevicileri sevindirdi. Bankada 100 bin lirası olan bir vatandaşın son oran artışlarıyla cebine ayda bin liraya yakın para girecek. Faizlerdeki yükseliş ise makro verileri iyileştirmek için elinden geleni yapan ekonomi yönetimini yeni tedbirler almaya sevkedecek. Faizlerin yükselişinin sıkıntılara sebep olacağını dile getiren ekonomistler ise tüketici ve faizden beslenenlerin durumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Gelinen noktada 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar için aylık taksit 6 bin 716 lira, faiz yükü 305 bin 920 lira olacak. Toplam geri ödeme de 805 bin 920 lirayı bulacak. Faiz oranları artırılmadan evvel 10 yıllık vadede 500 bin lira kredi alan vatandaşlar için taksit 5 bin 982 lira, faiz yükü ise 217 bin 860 liraydı. Toplamda yapılacak ödeme de 717 bin 860 liraydı. Böylece aylık taksit ödemesi 734 lira, faiz yükü de 88 bin 80 lira tırmanmış oldu. Öte yandan, bankaların mevduat faiz oranlarını çift hanelere yükseltmeleri de yeni sıkıntılara yol açacaktır. Faiz lobisini sevindiren bu gelişmeler finansal istikrarı sağlama hedefiyle ilerleyen ekonomi yönetiminin politikalarına darbe vuracak seviyeye gelmemelidir.”

Bu hafta kritik

Öte yandan; dolardaki yükselişi durdurmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) örtülü faiz artışına gitmesi yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Nitekim, reel faizi yüzde 8.25 seviyesinde tutan kurumun piyasaları yüzde 9.75 faizle fonlama kararı almasının ticari kredi maliyetlerine olumsuz etki edeceği, üretim ile ihracatı baltalayabileceği görüşü hakim.