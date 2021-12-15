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Ekonomi Faiz indirimleri meyvelerini veriyor
Ekonomi

Faiz indirimleri meyvelerini veriyor

Kamu bankalarının kredi oranlarında indirime gitmeleri konuta rağbeti arttırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:11:00 -
Faiz indirimleri meyvelerini veriyor

Toplam içinden ipotekli konut satışının aldığı pay pik yaptı. Kasımda yüzde 22 olan pay; ocakta yüzde 15, şubat, mart, nisan ve mayısta ortalama yüzde 18, haziranda yüzde 21, temmuz ve ağustosta yüzde 19, eylül ve ekimde yüzde 20 idi. Yapı firmalarının yöneticileri, kamu bankalarının faiz indirimlerinin ipotekli satışa olumlu katkıda bulunduğunu dile getirdiler. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Aralık ayında yatırımcıların daha hızlı gayrimenkul sektörüne yöneleceklerini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak satış rakamının 200 bin seviyesini aşacağını ve yıllık bazda 1.5 milyon adet seviyesini geçerek yeni bir rekoru zorlayacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

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