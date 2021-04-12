Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan “Fahri üye”nin ne demek olduğu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, fahri üye nedir, ne anlama gelir?

Fahri üye, dernek amaç ve ilkelerine önemli bir ölçüde katkı sağlayamasalar dahi, dernek içinde bulunmayı isteyen kişilere, derneğin asil üyesi olmayan ancak derneğin amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişilere yönetim kurulu kararıyla fahri üyelik verilmektedir. Yönetim kurulu kararının ardından belirlenen kişiler fahri üye olmaktadır. Peki, fahri üye nedir, ne anlama gelir?

Fahri üye nedir, ne anlama gelir?

Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiş olan Fahri kelimesinin TDK’ya göre anlamı şu şekilde; Onursal, gönüllü, karşılıksız