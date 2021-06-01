Fahrettin Koca: Bu güce güvenin

Yeni Akit/Ankara

Koronavirüs ile mücadelede en büyük paya sahip olan aşılama programında dünya genelinde ilk 10 ülke arasına giren Türkiye’de 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için de aşılama süreci başladı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyalarında yaptığı aşı çalışması ile ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama çalışmasına başlanması ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, “50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.