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Fahrettin Altun: Bundan taviz vermiyoruz
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Aktüel Fahrettin Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama
Aktüel

Fahrettin Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama

"Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz" diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:22:00 - 2021-04-30 19:23:13
Fahrettin Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.

Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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