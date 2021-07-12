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Fahrettin Altun’dan Kilisede oynayanlara tepki
Gündem Fahrettin Altun’dan Kilisede oynayanlara tepki
Gündem

Fahrettin Altun’dan Kilisede oynayanlara tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ndeki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 11:29:00 -
Fahrettin Altun’dan Kilisede oynayanlara tepki

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler hakkında karar verildi. Müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadesini kullandı.

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