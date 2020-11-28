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Aktüel Fahrettin Altun'dan flaş reform açıklaması
Aktüel

Fahrettin Altun'dan flaş reform açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:12:00 -
Fahrettin Altun'dan flaş reform açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

Altun, "Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir. Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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