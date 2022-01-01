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Gündem Fahrettin Altun'dan 2021 paylaşımı
Gündem

Fahrettin Altun'dan 2021 paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin 2021'deki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 19:22:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.

Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

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