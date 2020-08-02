Fahrettin Altun İngilizce paylaştı: Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun

Videoda Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domenico Bertogli, Yahudi cemaatinin önderi Harun Cemal ve Ortodoks Kilisesi Papazı Cebrail Kuşoğlu'nun Hatay'daki farklı dinlere mensup kişilerin nasıl binlerce yıldır bu topraklarda huzur içinde yaşadığı ile ilgili önemli değerlendirmeleri yer aldı.

Altun paylaşımında "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, hüznümüz bir, sevincimiz bir... Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun... Amin..." ifadelerini kullandı.

İlk video Yunanca paylaşılmıştı

İletişim Başkanlığı, İstanbul'da bir arada yaşayan Rum, Ermeni, Musevi ve Süryani topluluklarına mensup bireylerin çok dinli ve çok kültürlü yaşamlarını ait oldukları mekanlarda çekilen bir video serisiyle belgeledi.

İlk videoda, İstanbul'da yaşayan, ülkenin tarihi etnik unsurlarından Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani Cemaatlerine mensup vatandaşlarla İslam dinine mensup Türk vatandaşlarının birlikte yaşama kültürü ve kişisel deneyimlerine ilişkin röportajlar yer almıştı.