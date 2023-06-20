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Gündem Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit yok! Bakanlıktan açıklama
Gündem

Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit yok! Bakanlıktan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-20 12:23:00 -
Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit yok! Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ,Kurban Bayramı’nda şehir içi ve şehirlerarası yollarda yolcu taşımacılığının artacak olması nedeniyle denetimleri sıklaştıracaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ,Kurban Bayramı’nda şehir içi ve şehirlerarası yollarda yolcu taşımacılığının artacak olması nedeniyle denetimleri sıklaştıracaklarını söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu, denetimlerde ana unsurun fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesi olacağını söyledi.

Denetimler Kurban Bayramı süresince devam edecek. Bakanlık Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecekler.

Denetim ekipleri uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda idari para cezası uygulayacak. Denetimlerde biletsiz yolcu 3 bin 584 Türk Lirası, fahiş biletli bilet satışı 3 bin 584 Türk Lirası, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalar 7 bin 200 Türk Lirası ve zamanında kalkmayan otobüslere ise 3 bin 584 Türk idari para cezası uygulanacak.
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