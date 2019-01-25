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Faciayla sarsılan Antalya'ya yeni hortum uyarısı

Antalya'da faciaya neden olan, iki kişinin yaşamını yitirdiği hortumun ardından fırtına etkisini sürdürürken, yarın yeniden hortum oluşabileceği uyarısı yapıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 12:39
Faciayla sarsılan Antalya'ya yeni hortum uyarısı

Akdeniz'de dün çıkan fırtınanın oluşturduğu hortumlar, ortalığı savaş alanına çevirdi, Antalya'da ise faciaya neden oldu.

Kumluca ilçesine bağlı Karşıkaya Mahallesi'ni vuran hortum, 4 evin yıkılmasına neden olurken, Kumluca Belediyesi Spor Kompleksi, Kasapçayı Ortaokulu ile bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Hortum uyarısı

Yaşananların ardından akıllarda "Hortum tehlikesi sürüyor mu?" sorusu vardı.

Bölgede bugün yağışlar hafifledi, önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek. Ancak bu geceden başlayarak yarın, Antalya ve çevresindeki sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Bölgede yine kuvvetli rüzgar var.

Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenen sağanak yağışlarla beraber havanın çok sıcak olması, bu bulutları yeniden geliştirecek ve yağışları kuvvetlendirirken büyük olasılıkla yarın öğle saatlerinde, yine Antalya ve çevresinde hortum oluşabilecek.

Pazar günü için sağanak beklentisi

Akşam saatlerinde yağışlar hafiflese de yağışların, pazar günü de yine sağanak yağmur şeklinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklıklar giderek yükseliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren, doğusunda ise gece saatlerinde olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:39
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