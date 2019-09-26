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Faciayı zırhlı araç önledi

Adana’da polis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı herkesin yüreğini ağzına getirirken, otobüsün son dönemde alınan tedbirler kapsamında zırhlı olması faciayı önledi.Meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1’i polis, 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Uzmanlar, aracın zırhlı olmaması halinde sonucun çok daha kötü olabileceğine dikkat çekti.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:51
Faciayı zırhlı araç önledi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Adana’da dün polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 22 kişi yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti. Yaralılardan birinin polis, 22  kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, “Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok” ifadesini kullandı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, polisleri taşıyan araçtaki ve çevredeki incelemesini tamamladı. Çok sayıda ekibin güvenlik önlemi aldığı bölgede, özel harekat polislerini taşıyan servis aracı kaldırıldı.

Yaralananlar taburcu edildi

Adana’da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiği bildirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, vakalarda çoğunlukla basit yaralanma olduğunu vurgulayarak, “Saldırıyla ilgili kulak çınlaması gibi basit rahatsızlıklar da dahil olmak üzere hastanede tedavi edilen 22 kişi taburcu edildi” ifadesini kullandı.

Saldırı terör örgütünün son çırpınışıdır

Adana’da düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, devletin gücünün ve kuvvetinin, bütün imkanlarının yerinde olduğunu belirtti. Selami Altınok, “Özellikle güvenlik güçlerimizin canı söz konusu olunca devletimiz her türlü adımı atmaya hazırdır. Askerimizin, polisimizin ve diğer güvenlik güçlerimizin bir yerden bir yere nakli sırasında oluşabilecek her türlü saldırıya karşı koyabilecek, günümüz şartlarına uygun ekipmanlarımız mevcuttur. Bu durumun sebebi hem içerde, hem de dışarıda terörle mücadele ederken oluşabilecek can kayıplarını en aza indirmeye, hatta hiç can kaybetmemeye yönelik atılan adımlardır. Bu saldırı terör örgütünün son çırpınışıdır. ‘Biz hâlâ buradayız, bizimle uğraşmaya gücünüz yetmez’ mesajı vermeye çalışıyorlar. Devletimiz bütün imkanlarını kullanarak güvenlik güçlerimizin canını koruyor. İnşallah, terör örgütleri de direnemeyeceklerini anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:51
  1. Ankara
  2. polis aracı
  3. bombalı saldırı
  4. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
  5. Vali Demirtaş
  6. olay yeri inceleme ekipleri
  7. özel harekat polisleri
  8. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül
  9. Adana’da düzenlenen bombalı saldırı
  10. Akit
  11. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok
  12. Selami Altınok
  13. terörle mücadele

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