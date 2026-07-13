Facianın nedeni belli oldu: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş!
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Adana'da sulama kanalına düşen otomobilde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada Dursun T.’nin kısa süre önce satın aldıkları otomobili eşine sürdürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.
Yüreğir’in Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tarım işçisi Makbule T. (28), eşi Dursun T.'nin (35) kısa süre önce satın aldığı otomobili kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sulama kanalına devrilen araçtaki Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Dursun T. ile çiftin kız çocukları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Makbule T. ile oğlu Mehmet T.'nin cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.