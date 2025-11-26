Faciadan dönüldü! Yük kaydı, kamyon devrildi
İstanbul Esenyurt Kıraç Mahallesi’nde taşıdığı yükün kaymasıyla kontrolden çıkan kamyon, kavşakta devrildi.
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Kıraç Mahallesi’nde kavşaktan dönüş yapan bir kamyon, taşıdığı yükün aniden kaymasıyla yan yattı. Kavşaktan döndüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyon şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Kamyonun motor yağının yola akması nedeniyle kazanın meydana geldiği yolda araça sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşad.