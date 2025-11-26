  • İSTANBUL
Yaşam Faciadan dönüldü! Yük kaydı, kamyon devrildi
Faciadan dönüldü! Yük kaydı, kamyon devrildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Esenyurt Kıraç Mahallesi’nde taşıdığı yükün kaymasıyla kontrolden çıkan kamyon, kavşakta devrildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Kıraç Mahallesi’nde kavşaktan dönüş yapan bir kamyon, taşıdığı yükün aniden kaymasıyla yan yattı. Kavşaktan döndüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyon şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Kamyonun motor yağının yola akması nedeniyle kazanın meydana geldiği yolda araça sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşad.

