Facebook'tan kripto piyasasına darbe!

Meta 1 Eylül'de kripto para dijital cüzdanı Novi’yi kapatacağını ve para işlemleri için son tarihin ise 20 Temmuz olduğunu duyurdu. Meta, kullanıcılara bakiyelerini mümkün olan en kısa sürede geri çekmelerini tavsiye etti. Bunun yanı sıra, son tarihten sonra ise Novi'de kalan paraları müşteri banka hesaplarına ve banka kartlarına aktarmaya çalışacaklarını belirtti. Şu an için kapatma, Meta'nın kripto para birimi hedeflerinin sonunu açıkça işaret ediyor.

NOVİ PİLOT UYGULAMADA KALDI

Şirket, geçtiğimiz Ekim ayında küçük bir pilot uygulama ile Novi'yi kullanıma açtı. Cüzdan, daha önce Libra olarak bilinen Meta'nın şirket içi kripto para birimi Diem'i desteklemeden piyasaya sürüldü. Bir ay sonra şirketin kripto şefi David Marcus Meta'dan ayrıldı. 2022'nin başında Diem Derneği, varlıklarını sattığını ve operasyonlarına son verdiğini açıkladı.

Yine de Novi ve Diem'in ölümü, Meta'nın başka bir dijital cüzdan yapmayacağı anlamına gelmiyor. Şirketin bir sözcüsü, “Meta için genel olarak blok zincirinde yetenekler geliştirmek ve dijital koleksiyonlar gibi yeni ürünler sunmak için harcanan yıllardan yararlanıyoruz. Web3 alanında bizden daha fazlasını görmeyi bekleyebilirsiniz çünkü bu teknolojilerin meta veri tabanındaki insanlara ve işletmelere getirebileceği değer konusunda çok iyimseriz.” dedi.

Aslında şirket geçen ay Facebook Pay'i Meta Pay olarak yeniden markalaştırdığını duyurdu. O sırada Mark Zuckerberg, değişikliği meta veri deposu için dijital bir cüzdan oluşturmaya yönelik ilk adım olarak nitelendirdi. Yönetici, Meta Pay'in satın aldığınız veya sanal dünyalarda oluşturduğunuz tüm dijital ögeleri depolamak için bir yer olarak görmek istediğini söyledi.